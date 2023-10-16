勞動部勞動力發展署桃竹苗分署舉辦「鳳凰Trick or Treat市集」，日前在遠東百貨竹北店1樓戶外廣場熱鬧登場，30家微型創業鳳凰店家各自展示特色滿滿的創業成果，吸引上千名民眾呼朋引伴熱情參與，選購各式特色商品。

桃竹苗分署長林淑媛表示，勞動部為協助民眾創業，提供多元化創業課程、低利率貸款，訂定「微型創業鳳凰貸款要點」，協助創業民眾事業穩健經營，產業類型則涵蓋餐飲、美容美髮、寵物、農產或藝文，還有客製化禮品及環境復育等。

「鳳凰Trick or Treat市集」微型創業鳳凰聯合行銷活動以「萬聖節」為主題設計，結合「南瓜、糖果」等趣味意象，展售桃竹苗地區微型創業鳳凰店家的特色商品、伴手禮、農特產、文創商品等，包括「米之粿企業社（Mizgo頑粿）」的精品級手工粿禮盒、「好感生活企業社（達令大林）」的創意冰品與文創小物及「都市蚓農企業社」環境復育的都蚓箱等，透過聯合行銷活動吸引人潮、創造消費收益，以行動支持在地微創店家。

勞動部除推動「微型創業鳳凰貸款」，也針對不同身分別推出多項協助計畫，如「投資青年就業方案第2期」、「中高齡者及高齡者就業促進法」、「疫後改善缺工擴大就業方案」及「婦女再就業計畫」等，想了解相關措施可至勞動部勞動力發展署官網查詢。