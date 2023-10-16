「非綠整合」會前會因國民黨與民眾黨對如何產生「最強候選人」意見分歧，支持者憂心整合無望；南投縣長許淑華16日對此表示，雙方能坐下來談相當不易，建議盡速展開更多會談，簡化不必要的程序，盡快獲得共識才有利地方整合。

許淑華表示，「非綠整合」是所有地方藍軍的期待，也是很多中間選民一直以來，希望國民黨可以跟民眾黨等友好朋友大家一起合作的期望，看到中央這邊兩黨候選人都同意往這個方向努力，也開始進行會談，雖然第1次沒有讓彼此滿意的結果，希望第2次能夠盡快有一個好的方向，畢竟是回應地方期待。

許淑華直言，距離2024總統大選剩下約3個月時間，如果可以把一些困難複雜的工作與程序去除掉，才能在後續有繼續動員與整合工作。

她肯定兩位候選人都願意屏除己見，願意坐下來和談，雖然彼此可能互信基礎還不夠深，對方向部分還有各自相對保留，但仍希望透過更多次會談、私下彼此多做了解，才能夠對會談工作有幫助。

她並期待雙方盡快展開第2次會談工作，盡快將不必要的程序簡化，後續才有更多空間讓地方進行整合工作。

這場「非綠整合」會前會上，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰提出「民主初選」決定聯盟總統參選人，與民眾黨提出「民調決定最強候選人」不同調，因柯文哲認為該方式執行難度高，認為金溥聰「看樣子沒想要合作」，雙方原定17日進行第2次協商會議臨時喊卡，令非綠支持者憂心，許淑華對此做了上述表示。