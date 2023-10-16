美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）公布最新數據，9月全球平均氣溫持續突破高溫紀錄，大幅高出往年平均1.44度，對此前氣象局長鄭明典直言「這種增溫很不尋常」。

前氣象局長鄭明典表示，全球9月創下破紀錄高溫，大幅高出往年平均1.44度，很不尋常。(資料照)

鄭明典昨天在臉書貼出NOAA分析歷年9月全球平均氣溫，指出今年9月全球平均氣溫持續大幅度提升，突破高溫紀錄，雖然大部分增溫可能是「短期波動」，但是長期趨勢上的增溫更明確了，並直呼好奇怪，「這種增溫很不尋常！」連一般民眾看到也都覺得不尋常。

天氣粉專「觀氣象看天氣」也發文，全球9月創下破紀錄高溫，指出從今年6月開始，全球海-陸均溫距平已經連續4個月出現破紀錄高溫，而9月更是高出往年平均1.44度，在歷年全球平均氣溫長條圖上可以看到明顯聳立的一條。

觀氣象看天氣說，根據NOAA預測，加上聖嬰年的加持下，2023年將有99%機率，打破2016年高於平均0.99度紀錄，成為歷史上首度突破1度的第一年。