據警政署統計，去年受理詐騙案件達逾3萬件，屬於高發犯罪。將來銀行自開業起即陸續啟動各項警示帳戶監控措施，並深入分析警示帳戶，透過主動事先設定控管疑似詐騙異常戶，相關成果顯示雖無實體分行及臨櫃人員，對帳戶異常樣態仍能有效掌握。

此外，將來銀行積極與警示帳戶的開戶人、被害人協商返還款項，累計已有77名被害人回收被詐騙款項，金額高達1014萬餘元，當中更有單一被害人追回200萬餘元，對將來銀行表達由衷感謝。

將來銀行指出，有效監控為透過對警示帳戶的交易特徵分析，據以建立監控樣態，並加入警政署及北富銀共建的「鷹眼識詐聯盟」，且組織具商業洞察／資料視覺化、演算法、模型開發的專業人才，透過聯盟AI預警模組分析異常交易模式及行為特徵，強化詐騙攔阻率。

此外，將來銀行自今年6月起每月與台北市政府警察局文山一分局辦理「將來銀行文山區走透透之反詐騙宣導」活動，透過有獎徵答活動，帶領民眾認識常見詐騙手法，提高自我保護意識。