高雄詐騙集團黑吃黑，岡山警方起出疑似犯案的槍械一批與棍棒、刀械。（林瑞益攝）

高雄市梓官區中正路的青龍宮廣場15日發生槍擊案，現場找到10顆彈殼。警方漏夜調查與到新興區一家飯店攻堅，陸續找到16名嫌疑人包含3名少年，以及長短槍共4把與子彈。對於詐騙集團黑吃黑後找未成年人頂罪，警方已經展開調查，釐清案情。

46歲吳姓主嫌於昨天將25歲林姓男子押到青龍宮前，林男的友人為了救援林男至現場開槍，造成21歲與20歲陳姓男子受傷，以及無辜的蕭姓廟公受傷送醫。3人傷勢無大礙。

此案是吳姓主嫌夥同旗下成員在高雄某舞廳，向林男及22歲蔡姓男子等人索討遭私吞詐欺車手款項260萬元；過程中，蔡男趁隙脫逃，林男則遭吳姓主嫌等人押走並毆打致背部擦挫傷。蔡男之後找了3名少年到場助陣並開槍，但開槍時吳姓主嫌已經將林姓男子押到永安區。林男之後趁亂搶了一輛汽車，逃到新達港附近報案。

高雄詐騙集團黑吃黑，岡山警分局長陳柏彰說明案情。（林瑞益攝）

警方在案發後成立專案小組並報請橋頭地檢署指揮偵辦，經調閱相關監視器，運用科技偵查，大數據資料庫等偵查手段，昨天已經帶回陳姓主嫌與17歲呂姓少年，起出長短槍各1支。警方於今日凌晨在新興區一家飯店找到同為17歲的林姓少年、賴姓少年，以及兩支短槍。警方共找到長短槍共4支與子彈共63發，陸續將16名涉案人查緝到案。

全案將朝槍砲、詐欺、傷害、妨害自由、妨害秩序、組織犯罪等罪嫌偵辦。

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