韓國女星嚴賢璟，因演出MBC日日連續劇《第二任丈夫》，與男主角車瑞元傳出熱戀，隨後兩人不僅大方認愛，還宣布嚴賢璟已經懷孕的好消息；如今嚴賢璟已順利產下兒子，老公車瑞元也一直守護在老婆身旁陪產。

根據韓媒《JTBC娛樂新聞》獨家報導，嚴賢璟已順利產下兒子，孩子相當健康；此外，據悉老公車瑞元一直守護在老婆身旁陪產，而正在服兵役的他，目前已經轉為常勤預備役。

事實上，兩人因演出《第二任丈夫》結緣，車瑞元過去曾在節目《Radio Star》透露，是嚴賢璟推薦他主演了《第二任丈夫》，當時他還委屈表示，以為女方打給他是要約單獨吃飯，結果是推薦他拍戲，讓他直言「讓我有點失望」，之後更是大膽在節目中表示，嚴賢璟就是自己的理想型

然而，兩人傳出因戲生情後，雙方經紀公司便在今年6月證實，嚴賢璟和車瑞元在電視劇結束後，彼此產生好感，以結婚前提交往，同時公布女方懷孕喜訊，由於男方仍在服兵役，預計明（2024）年退伍後舉行婚禮，一連公布三則喜訊，讓此話題在當時一度登上韓網熱搜；如今嚴賢璟也已順利生下兒子。