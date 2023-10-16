澳洲負責網路安全的電子安全委員會（e-Safety Commission）以馬斯克旗下社交平台X未能配合進行反虐待兒童調查行動，而對X開罰61萬500澳元（約38.6萬美元）。

由於主管機關的開罰有損X平台的形象，讓本來已因為平台內容適當性而難以留住廣告商的情況下，被罰的結果只會對X帶來另一次打擊。

電子安全委員會開罰的理由，是X未回應主管機關各種提問，包括其平台一旦出現虐兒內容時會花多少時間上報主管機關，和其會使用什麼方法去發現平台上的違規內容。

電子安全委員格蘭特（Julie Inman Grant）說，只要X願意回應問題、實際把人力、處理流程和技術投入去追蹤違法內容、也把阻擋非法內容列為優先處理任務，其實一切都很容易回答主管機關的提問，只有什麼事都沒有做才無法回答。

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