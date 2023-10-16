波蘭15日舉行國會選舉，調查顯示，執政黨右翼法律與正義黨雖然保住最大黨地位，但國會席次未過半數，因此執政權恐旁落3大反對黨手中，結束8年執政。

此次波蘭選舉投票率為73％，創下歷史新高；而法律與正義黨贏得國會460席中的200席，極右翼政黨「自由與獨立聯盟」贏得12席；而揚言會合作將法律與正義黨趕下台的3大反對黨，包括中間派的公民議壇、中右翼的第三路線以及左派黨，則分別贏得163席、55席及30席，合共248席。公民議壇領袖兼歐洲理會前主席圖斯克看到調查結果後表示，「我是世界上最快樂的人。民主贏了，波蘭贏了。」

自由與獨立聯盟已表明不會和法律與正義黨籌組聯合政府，法律與正義黨黨魁、波蘭副總理卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）也承認，未能確定能否保住執政地位。

他在黨總部向黨友表示，黨在選舉中取得巨大成功，然而「擺在我們面前的問題是，這成功是否能夠轉化為我們政府的另一個任期，我們還不知道這一點」，他鼓勵黨友必須抱持希望。