教育部日前公布113學年有51所大專校院共寄存5898個招生名額，其中公立大學有2校29個名額。而據了解，公立大學寄存的29個名額中，有15個是來自台大。不過台大表示，他們在103學年也曾寄存8個名額，對台大來說，寄存名額是為未來增設系所名額需求預做準備。

教育部103學年起推出「寄存名額」制度，也就是大專校院自行減少招生名額，並寄存在教育部；一旦招生狀況好轉，可取回這些寄存名額來使用。私立大專院校面對少子化衝擊較為嚴重，他們寄存招生名額狀況普遍，公立大專校院目前還不用太擔心招不到學生，因此比較少寄存名額。

教育部統計，113學年51所大專校院共寄存5898個招生名額，其中私立技專校院最多，有31校、2877個名額；私立大學次之，有14校、2687個名額；國立技專校院再次之，有4校、305個名額；最少的是公立大學，有2校、29個名額。

113學年公立大學僅寄存29個招生名額，其中15個、超過一半是來自台大，難道台大也招不足學生，所以要寄存名額因應？教育部表示，台大先前就曾主動寄存招生名額，後續年度因有招生需求，故再申請回復；另113學年台大則主動寄存招生名額為15名。

台大則回應，在總量控管機制下，透過向教育部申請名額寄存、擴增等方式，增加名額調配及使用之彈性。名額增減之主要考量為因應產業及社會發展需求之人才培育、降低部分系所生師比以維持良好教學品質、以及為未來增設系所之名額需求預做準備。113學年寄存的15個名額，是大學部同一個系。

台大說，113學年向教育部申請數個系所之招生名額擴增，碩士班及碩士在職專班獲准擴增，惟學士班未獲核准。未來仍將視整體需求機動調整名額寄存策略，以發揮名額使用之最大效益。