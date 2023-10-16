金管會金檢人頭戶帳戶最多的前10大銀行，發現不少的缺失。立委郭國文今日關心「約定帳戶」問題，金管會銀行局長莊琇媛表示，下星期會找銀行開會、並且預計11月底之前公布。

郭國文指出，約定帳戶之所以成為詐騙的手法，是很多人從來沒有使用這些帳戶，而且一次申請多個約定帳戶，才會形成大額詐騙、迅速洗走4億元，這個狀況還持續存在。

金管會主委黃天牧表示，針對郭國文所提的問題近期會開會進行研商。金管會也收到檢調單位的反應，這部分還會再處理與相關的防範措施。

莊琇媛表示，銀行公會已經研擬一版防範措施，分事前、事中、事後管理，客戶要來設定約定轉帳，銀行要確定該客戶是否適合，像是一個高齡者怎麼會來申請約定帳戶，設定約定轉帳的數字太多銀行也要注意。

但是金管會仍覺得不足，所以下星期會請銀行討論，開完會銀行公會再整理，預計11月底之前可以公布相關規範。