隨物價攀升，存錢愈來愈困難，一名女大生表示，出社會後領普通薪水，得負擔房租、生活開銷外，每月還必須額外給父母孝親費，身上可用現金所剩無幾，直言給孝親費是毀掉人生最快的方式，但貼文並未獲得網友認同。

原PO於論壇《Dcard》指出，常看到網路理財達人教人存百萬，規則都離不開3定律，包括住家裡、不給孝親費、家裡有資助等，加上有高薪工作及投資大盤，就有可能在30歲錢存到人生第一桶金。

原PO表示，若薪水普通、在外租房，每個月還得給父母孝親費，可用的生活費所剩無幾，如此一來30歲可能連50萬都存不到，男生經濟壓力大、女生抱怨找不到適婚對象，造成負面循環，他認為收入不高就不要打腫臉給孝親費，還說給孝親費是毀掉人生最快的方式。

說法讓網友反駁，認為不努力打拚才是毀掉自己的主因，「年輕時給孝親費是不是毀掉人生最快的方式？不是。年輕時不努力想辦法幫自己增加收入才是」、「毀掉你的不是給孝親費，是你的想法，我覺得讓自己強大起來，能賺夠多錢、想辦法往上爬，就能負擔這些你口中所謂無法負擔的金額」、「年輕時我給不出來，我也沒恨孝親費這名詞，我只想著怎麼提高我的薪資，這篇真是刷新我三觀，孝親費竟然可以是毀掉人生的原因」、「妳不努力才是一輩子『撿角』啦」。