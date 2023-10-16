華為推出5G旗艦智慧手機Mate 60 Pro處理器晶片採用中芯7奈米製程，引起全球高度關注，這也讓美國打算全面收緊針對大陸實施的晶片制裁措施，限制大陸獲得先進半導體與晶片製造設備，換言之，去年10月實施的措施會變得更加嚴格。

美國財經媒體報導，知情人士透露，即將推出的最新規定，是為了完善並彌補去年10月宣布的限制措施中的漏洞，拜登政府打算加強對大陸企業出售人工智慧晶片及先進晶片製造設備的控制。

報導提到，美國也試圖以額外檢查的方式解決「洗產地」的狀況，甚至有可能將大陸晶片設計公司列入貿易限制名單，要求海外製造商需要獲得美國許可證才能與這些公司建立業務關係。

最新的制裁措施最快本周就會生效，市場高度關注此事對全球半導體產業的衝擊。路透社引述知情人士說法指出，輝達與AMD等廠商提供大陸較為低階的客製化人工智慧晶片以繞過制裁，但接下來美國將限制這類晶片的出口。

知情人士雖然沒有提到哪些產品會被禁止，但暗示輝達H800晶片將是美方鎖定的目標，去年10月的制裁措施導致輝達兩款最先進的AI晶片H100和A100就無法出口到大陸，後來輝達分別推出大陸版本H800和A800，抑制某些關鍵效能以符合規定。