光明智能科技深耕於醫療AI影像領域多年，是國內口腔智慧醫療的先驅者。光明智能科技董事長黃騰毅表示，要取得這項進展並不容易，需要各領域包含醫師、工程師非常密切的合作，透過深度學習（Deep Learning）專注教導電腦從資料中學習，根據模式和推理不斷改進其經驗，最終獲得最佳的決策或預測。

這也是明基醫繼植牙規劃軟體之後，再次於牙科軟體領域有所突破。此次和光明智能合作的全景影像分析軟體，已通過衛福部食品藥物管理署的第二等級醫療器材查驗登記，正式獲准上市，成為台灣首款自製取證、應用於牙科領域全景影像的AI軟體(人工智慧醫療器材軟體，Artificial Intelligence-Based Software as Medical Device, AI Based SaMD)。

根據國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心科技發展觀測平台整理，人工智慧近年發展迅速，被廣泛應用於醫療保健領域，以預防疾病、協助診斷、照護病患或開發藥物等，預估未來AI醫療保健市場將大幅成長，估計自2019年的35億美元大幅成長至2026年的452億美元，年複合成長率（CAGR）高達44.9％。

明基口腔總經理林家弘表示，明基佳世達集團長年耕耘智慧醫療，透過這項合作計畫，展現明基醫在智慧醫療與科技創新領域的實力，提升牙科醫療領域的診斷效率，並且將此軟體的應用拓展到牙齒健檢、保險評估、長照遠距醫療等領域。同時，這也是台灣牙科醫療器材領域引入AI技術的重要里程碑，期望藉此積極拓展智慧醫療市場，守護病患口腔健康。