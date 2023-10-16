國泰證券指出，進入第4季但市場看法現分歧，根據S&P Global數據指出，美國9月製造業採購經理人指數（PMI）已止穩並回升至49.8，產業生產萎縮速度放緩，達去年11月以來的高水準；於此同時，高盛卻指出美國的成長動能和通膨趨勢已轉趨下行，而金融穩定委員會（FSB）更發出警告，表示高利率將可能削弱經濟復甦的力道。值此市場前景不明確之際，國泰證券提醒投資人，投資時須保持謹慎且宜布局「成熟市場」，包括節慶消費潛力較大宗的「美國」市場，以及持續實行寬鬆貨幣政策的「日本」市場，有望帶來較好的效益。

在投資面向來看，第4季表現突出者非「原油」市場莫屬，受惠於原油價格飆漲、過去3個月原油期貨上漲近3成，浮現投資吸引力。然而，近期發生「以巴衝突」事件，使得地緣政治風險升高，雖然目前無造成市場大幅變動可能，投資人仍需留意短期操作的股市震盪，建議投資人可將「原油」市場列入投資觀察項目，評估其後續發展。此外，若深入至產業層面，國泰證券建議投資人可觀察4大產業，包括適逢年底節慶季節的「消費」相關產業、受惠手機新品發布與AI人工智慧的「科技通訊」產業、高利率下營運較穩健「大型銀行」金融機構，以及受惠於原油價格飆漲的「能源」產業等，預期有較佳的發展。

另一方面，以債券市場而言，因通膨降溫、Fed暫停升息，明年利率有望轉向，使得公債殖利率短期內將持續上升，截至2023年10月，美國10年期公債殖利率達4.65％，創16年以來新高，債券商品相對具有投資吸引力。然而，當面臨高利率環境的債券市場，因市場預期Fed仍有機會於年底前升息、美國政府債券發行量增加等因素，使美債殖利率走高且增加風險，美國公債及不動產投資信託（REITS）表現受到壓力，再加上各國央行對於未來再度大幅升息可能性降低，紛紛趨向以慎審態度評估後續發展，因此，國泰證券建議投資人，在此種環境下宜布局評價較佳的「投資等級債」相關標的，有望實現較穩健收益。