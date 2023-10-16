國民黨、民眾黨對產生最強候選人的意見分歧，民眾黨總統參選人柯文哲昨（15）日直言，侯辦執行長金溥聰看起來沒有打算要合作，提出民主初選只是想展現地方組織實力，Quickseek輿情大數據創辦人黎榮章也認為，金拋出的方式很權謀，會動員到較熱衷政治的藍營支持者去投票，不用投就已經可以預知結果，並質疑這是哪門子的民主？

2024總統大選藍白合14日下午舉行會前會，針對推出在野最強候選人方式，國民黨拋出比照國外的「民主初選」方式，在22縣市或73區域立委選區設立初選投票所，參加投票民眾不分黨派，須親簽政治理念（在野整合下架民進黨）認同卡才可投票，並採實名制，查驗身分證。

對此，黎榮章昨在臉書表示，柯文哲的民調論拋出比較早，關鍵在於柯比侯友宜更擅長操作議題，能夠獲得都會、年輕和高知識選民的支持，空戰具有優勢，間接會帶動民調提升，縱使在對手操弄民調帶風向聲稱侯民調已經超越柯，柯仍堅信民調會贏侯。

至於金溥聰提出的民主初選辦法，黎榮章直言很權謀，像裹小腳般透過層層包紮限制，把對手窒息而死。黎榮章進一步說道，在實施辦法的條件下，用猜的就知道會動員到比較熱衷政治的藍營支持者去投票，不用投就已經可以預知結果，但他們絕對不是整體選民的代表性抽樣，「這是哪門子的『民主』？」

黎榮章也提到，民主初選制還有一個更明顯失敗例子，就是國民黨主席選舉，最近有哪次黨主席的出線是接地氣、符合全民期待選出來的？黎榮章直言，金溥聰的專長若為民意調查，難道不明白這樣的取樣有嚴重瑕疵、不具備全國普遍代表性，「明知辦法是不好的，卻要提出來誆對手，這不是權謀是什麼？」