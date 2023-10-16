據觀察者網報導，近日，中國銀行業協會發佈《關於調整銀行部分服務價格提升服務質效的倡議書》（下稱《倡議書》），提出了取消商業匯票工本費、降低銀行承兌匯票手續費、減免個人存款帳戶對帳單打印費、對安全認證工具工本費實施成本定價方式和綜合提升信用卡服務質效等倡議。

此後，13日-14日，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行、交通銀行六大國有大行發佈公告，作出積極回應。各行表示，將加大減費讓利力度，持續優化客戶金融體驗。

據微信公眾號「中國銀協」10月12日消息，為進一步引導銀行業支持實體經濟發展，提升人民群眾金融消費體驗，中國銀行業協會在監管部門的指導下，向商業銀行發出以下五點倡議：

一、取消商業匯票工本費

為進一步降低市場主體經營成本，鼓勵各銀行進一步加快數位化進程，取消銀行承兌匯票工本費和商業承兌匯票工本費。

二、降低銀行承兌匯票手續費

為支持企業恢復發展，鼓勵各銀行結合業務環境變化，將銀行承兌匯票承兌手續費按期限分檔計費方式調整為一檔計費，費率不超過票面金額的0.05％，各銀行根據業務實際可設定最低金額。

三、減免個人存款帳戶對帳單打印費

鼓勵各銀行提升客戶帳戶服務體驗，適當降低個人存款帳戶（含個人銀行結算帳戶、個人活期儲蓄帳戶、個人定期存款帳戶、個人通知存款帳戶）對帳單打印手續費。對於打印最近1年以內（含）紙質對帳單的，免收手續費。對於打印超過最近1年紙質對帳單的，每年首次免收手續費。鼓勵各銀行響應綠色低碳號召，積極支持和引導客戶通過線上方式獲取電子對帳單。

四、對安全認證工具工本費實施成本定價方式

鼓勵各銀行順應信息技術發展趨勢，通過集中採購等方式降低安全認證工具採購成本，有效控制系統開發和運營維護等支出，按照不高於成本價的標準向企業和個人客戶收取安全認證工具工本費。

五、綜合提升信用卡服務質效

為進一步提升信用卡服務質效，鼓勵各信用卡發卡行自本倡議書發佈之日起三個月內開始執行：

（一）為持卡人提供免費的信用卡交易提醒及餘額變動通知服務。

（二）免收持卡人轉出信用卡溢繳款至境內本人本行帳戶手續費。

（三）建立信用卡普卡和金卡年費補刷機制。對滿足一定條件（含用卡交易金額、交易筆數等）即可減免年費的信用卡普卡和金卡產品，允許持卡人在年費出帳後一定期限內申請補刷，該期限一般不低於一個月。在持卡人達到銀行規定的補刷條件並按照帳單正常還款後，退還最近一期扣收的年費。

（四）建立信用卡容時、容差服務機制。為持卡人提供「容時服務」，如提供3天的還款寬限期服務。為持卡人提供「容差服務」，如持卡人當期未全額還款且未歸還部分小於限定金額，限定金額一般不低於100元（或等值外幣）時應當視同持卡人正常全額還款。發卡行根據中國銀行業協會《中國銀行卡行業自律公約》已為持卡人提供其他同類型優惠服務的除外。

「中國銀協」指出，為更好支持實體經濟發展，服務好人民群眾，踐行銀行業社會責任，展現銀行業良好風貌，中國銀行業協會鼓勵銀行在自主制定市場調節領域服務價格和保持業務經營可持續的基礎上，進一步優化服務價目表，科學釐定服務項目價格，結合經營實際主動調整銀行服務價格，創新金融服務供給，豐富服務項目和內容，提升金融服務質效，讓客戶享受優質、價格合理的金融服務。

「中國銀協」表示，該倡議將在以下三方面發揮積極作用：

一是更好支持企業恢復發展。《倡議書》鼓勵各銀行加快數位化進程，結合業務環境變化，取消商業匯票工本費、降低銀行承兌匯票手續費，按照不高於成本價的標準向企業客戶收取安全認證工具工本費，引導銀行業進一步降低市場主體經營成本。

二是提升人民群眾金融服務體驗。《倡議書》鼓勵各銀行順應信息技術發展趨勢，結合經營實際，主動調整銀行服務價格，減免個人存款帳戶對帳單打印費，按照不高於成本價的標準向個人客戶收取安全認證工具工本費，讓客戶享受優質、價格合理的金融服務。

三是綜合提高金融服務質效。《倡議書》鼓勵各信用卡發卡行適時調整服務價格，為消費者提供更加靈活的金融服務供給，為持卡人提供免費的信用卡交易提醒及餘額變動通知服務，免收持卡人轉出信用卡溢繳款至境內本人本行帳戶手續費，建立信用卡普卡和金卡年費補刷機制，建立信用卡容時、容差服務機制，綜合提升信用卡服務質效。

下一步，中國銀行業協會將引領會員單位，踐行銀行業社會責任，展現銀行業良好風貌，推動商業銀行減費讓利，提升服務質效，進一步服務好實體經濟。

13日，工、農、中、建、郵儲五家國有大行集體發佈公告。

工商銀行表示，將積極響應中國銀行業協會倡議，持續完善對實體經濟的金融服務，認真落實惠企利民措施，及時做好相關服務價格優惠政策調整及服務質效提升工作，切實維護客戶權益，努力提升人民群眾金融消費體驗。

農業銀行表示，將紮實推動「取消商業匯票工本費」「降低銀行承兌匯票手續費」「減免個人存款帳戶對帳單打印費」「對安全認證工具工本費實施成本定價方式」「綜合提升信用卡服務質效」五方面降費措施落到實處。

中國銀行表示，在繼續實施已有減項降費政策的基礎上，進一步推出惠企利民措施，加大減費讓利力度，提升金融服務質效，支持實體經濟發展，服務廣大人民群眾，持續踐行國有大行責任擔當。

建設銀行表示，在履行已有減費讓利措施的基礎上，將進一步加大優惠力度，創新服務供給、提升服務質效，以新金融行動深入踐行新發展理念，持續發揮好金融在促消費、穩投資、擴內需中的積極作用，堅定不移服務國家建設、賦能實體經濟、助力美好生活。

郵儲銀行表示，將把「取消商業匯票工本費」5方面降費措施落到實處，做好服務價格調整公示、系統升級，加強降費政策宣傳，切實維護客戶合法權益，服務好人民群眾。

14日，交通銀行也發佈《關於調整部分服務價格 提升服務質效的公告》，其中稱，將積極響應《倡議書》，踐行國有大行責任擔當，扎實推進「取消商業匯票工本費」「降低銀行承兌匯票手續費」「減免個人存款帳戶對帳單打印費」「對安全認證工具工本費實施成本定價方式」「綜合提升信用卡服務質效」等方面惠企利民措施，持續加大減費讓利力度，切實維護客戶合法權益，進一步提高服務實體經濟質效。

此外，各行均表示，具體優惠政策和執行日期以官網公示為準。