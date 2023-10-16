桃園萬聖城周六登場，陳芳語、鼓鼓變裝開唱。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園萬聖城周六登場，8組實力派藝人盛裝熱情開唱。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園萬聖城周六登場，8組實力派藝人盛裝熱情開唱。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園萬聖城周六登場，8組實力派藝人盛裝熱情開唱。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園萬聖城周六登場，8組實力派藝人盛裝熱情開唱。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

女巫 奇幻世界。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

五吉殭屍饅頭。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

木乃伊流沙包。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

搞怪南瓜饅頭。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

活動地圖。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

活動節目表。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

「2023桃園萬聖城─魔幻廚房」將於本周六、10月21日在桃園藝文廣場盛大舉行，為期11天，歷年最長，首日邀請陳芳語、鼓鼓等8組實力派藝人盛裝熱情開唱，28日還有「萬聖變裝大賽」接力「變裝電音派對」，更有踩街大遊行、Trick or Treat討糖趣等活動，今年也首度結合AR濾鏡，讓萬聖城更好玩、更好拍，每日還限量發送萬聖城6款NFT收藏紀念，歡迎光臨桃園萬聖城元宇宙。

「萬聖變裝音樂派對」將由甜美女星-宇珊和日籍男星-風田共同主持，並邀請重磅卡司包含鼓鼓 呂思緯、Kimberley陳芳語、白安、柏霖PoLin、洪暐哲、ALL IN 5、李宗霖和阿夫等8組藝人盛裝亮相，為桃園萬聖城-魔幻廚房揭開序幕、嗨翻全場。

10月28日「萬聖變裝大賽」邀請國內知名Coser擔任評審，分成「個人組」、「團體組」及「寵物組」3種組別開放參賽者現場報名，不限扮裝主題，邀請大小朋友及毛小孩們一起裝神弄鬼，挑戰本日最吸睛大明星！晚間「變裝電音派對」火熱接棒，最嗨DJ SHOW再次降落桃園，時下流行最夯歌曲唱跳不停歇，讓桃園白天、黑夜都是PARTY TIME，狂歡一整天！

桃園也化身萬聖節嘉年華會，活動期間周日分別有親子界偶像天團哥哥姐姐們領軍帶動跳，22日是MOMO家族、29日是YOYO家族，超龐大陣容歡迎全家一起大鬧桃園萬聖城。

桃園今年也首度結合AR濾鏡，讓萬聖城更好玩、更好拍，開啟濾鏡可化身麵麵木乃伊、泡泡糖女巫或是阿財吸血鬼等原創角色，為萬聖城帶來全新體驗；活動期間於會場掃描Qrcode註冊帳號，還可以領取每日限量萬聖城NFT收藏紀念，至合作店家出示NFT還可兌換限量好康商品，總共6款NFT可蒐集。

桃園觀光旅遊局長周柏吟表示，今年萬聖城邀請桃園的旅宿業者響應「桃園萬聖城X光輝國慶月」推出住宿優惠方案，讓大家輕鬆遊桃園；也與高鐵飯店聯票合作，搭高鐵玩桃園萬聖城，訂房加購高鐵票享65折起優惠，超值優惠推薦全家大小、親朋好友來桃園留宿旅遊。

民眾在抵達桃園火車站、統領百貨後，轉乘GR、151、168、188、302、707號等公車路線，至「中正藝文特區」、「南平中正路口」站牌下車前往會場，另外經國轉運站方向也有189、220、302和707等路線可抵達萬聖活動會場，相關公車動態請上桃園公車動態資訊系統（https：／／ebus.tycg.gov.tw／ebus／）。

周柏吟提醒，萬聖城假日會場周邊停車空間有限，10／21、22、28、29等4日開放同安國小、慈文國小供機車停放，或可將汽機車輛停放於「新永和市場停車場」轉乘免費接駁車，再次鼓勵大家多多搭乘大眾運輸工具前往會場。

桃園萬聖城於10月21日至10月31日熱鬧展開，平日下午5點至晚間10點、假日中午12點至晚間10點，歡迎民眾扮裝入場玩樂，詳細活動資訊請持續關注2023桃園萬聖城活動官網（https://halloweencity.tycg.gov.tw/）。