脹氣是常發生的腸胃消化問題，多半都和飲食有關。對此，金田勤耘聯合診所胃腸肝膽醫師楊子緯表示，想擺脫胃脹氣的惡性循環，日常應避免5大類易產氣食物，包含油炸食物、奶類製品、易產氣蔬果、碳酸飲料與酒類及精緻澱粉類。另外，他還提到，可適量攝取白蘿蔔、益生菌、鳳梨、薑片、香蕉，有助促進腸胃消化、調整腸胃道健康。

楊子緯在臉書專頁「胃腸肝膽楊子緯醫師/金田勤耘聯合診所」發文指出，從飲食方面著手，就有助脫離腸胃脹氣的惡性循環。他並分享下列應避免的5類地雷產氣食物，以及適量吃就有助解氣的5種食物：

5類地雷產氣食物包括，油炸食物，如炸雞、薯條等；奶類製品，如羊奶、牛奶、起司等；易產氣蔬果，如花椰菜、洋蔥、高麗菜等；碳酸飲料與酒類，如汽水、氣泡水、啤酒等；精緻澱粉類，如蛋糕、麵包、糯米等。

5款消脹氣食物包含，白蘿蔔，能促進腸胃消化；益生菌，可調整腸胃道健康；鳳梨，特殊蛋白酶能幫助消化；薑片，促進血液循環但需依個人狀況食用；香蕉，鉀離子能夠消水腫與減少脹氣。

除了飲食解脹氣外，基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘先前分享，飯後可採1姿勢散步，即雙手交叉在腰後並低頭步行。他解釋，雙手交叉於腰後會施加壓力於胸椎及腹腔，有助腸氣擠出；低頭則是為了減少在散步時吞入空氣。醫師說，散步10～15分鐘，約1000步左右即可，能促進自律神經反射，幫助腸道蠕動，對改善脹氣很有效果。