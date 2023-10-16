總統立委選舉倒數，民進黨今推4名女將組成「退黑激素連線」，批評台中前立委顏寬恒家族把持地方逾30年，立委傅崐萁主導花蓮「傅氏王朝」用恐懼分配利益，新店立委羅明才延續黑金世襲，彰化立委謝衣鳳家族把持地方40年，壟斷資源並阻礙建設發展，盼未來能翻轉家族勢力，還給人民清新、潔淨與正義的土地。

民進黨發言人林楚茵上午率台中市第二選區立委林靜儀、花蓮縣立委參選人張美慧、新北市第十一選區立委參選人曾柏瑜，以及彰化縣第三選區立委參選人吳音寧等4位女將組成「退黑激素連線」，一同在中央黨部舉行「一起勇敢，對抗黑金」記者會。

張美慧指出，她的對手傅崐萁被稱花蓮王，連任3屆立委、2任縣長，現在是第4個立委任期，傅家主導花蓮長達25年，但傅擔任立委跟縣長期間都在入獄服刑，花蓮政治原地踏步，議員強力質詢會被清算，中央所有對花蓮的照顧都變成「有事中央扛、好事花蓮王」。傅崐萁兩度因炒股及假離婚入獄服刑，都不傷其在家族影響力，持續牢抓花蓮不放，讓花蓮遭戲稱花蓮國，讓花蓮人淪為笑柄，顏面無光。

參選新店立委的曾柏瑜直指，立委羅明才與其父羅福助是集結黑道、建商、炒股、吸金的最壞黑金綜合體，羅福助在議會涉及多起暴力事件，甚至女立委都遭毒手，因違法炒股及逃漏稅遭判刑後，竟潛逃中國大陸，逍遙法外；羅明才7屆立委期間施壓公營行庫投資他創立的創投公司，向銀行取得超過40億的貸款，家族企業在新店大香山地區濫墾18座棒球場大小的國有山坡地，更為詐騙集團背書，坑殺投資人逾15億。

曾柏瑜批，羅家控制大新店區30多年，黑金世襲且版圖擴大，阻礙地方發展也違背選民的初衷，讓城市喪失光榮，也讓人民下一代的成長環境感到憂慮。她強調，對抗龐大的黑金家族勢力，需要勇氣，更需要大家的支持，明年一起讓黑金退散。

爭取台中立委連任的林靜儀說，顏家掌握地方逾30年，無論是瀝青、水泥、宮廟組織都在對手家族手中。顏寬恒父親顏清標，擔任議長的時候帶兒子上酒店喝花酒卻報公帳，顏寬恒也曾因貪汙治罪條例、偽造文書、竊占國土等罪名被檢察官起訴。她批評，顏寬恒不過是被家族推派出來參選的顏家魁儡與代理人，在他參與補選前毫無相關專業經驗，種種行為只是為讓家族荷包賺飽飽。

參選彰化的吳音寧則說，彰化謝家是全台唯一的三代立委，壟斷地方40多年更掌握縣議會，而謝家強大政治地位背後是靠金錢鞏固，不只圈地蓋豪宅也壟斷第四台；豈料謝家越有錢，地方卻變得更蕭條，「做政治的人，居然做到鄉親更窮」，她認為地方必須要有新的發展，盼鄉親支持，讓自由民主的花蕊在彰化西南角綻放。