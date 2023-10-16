台東縣環保局提醒，今年度受花東基金加碼補助1萬元的車主，自領牌日起至2024年12月31日止，新購的電動機車禁止轉讓（過戶）。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

環保意識抬頭，「電動機車」成為通勤代步首選，台東縣112年新購電動機車最高補助1萬7000元(花東基金10000元、工業局7000元)，由於花東基金補助名額已用罄，目前僅剩工業局7000元額度可申請，另提醒受花東基金補助的車主，自領牌日起至明年底，禁止轉讓。

台東縣環保局表示，台東縣112年新購電動機車補助自1月開跑，其中，花東基金加碼補助1萬元，限量400台，另外加上經濟部工業局7000元，一般民眾汰舊換購電動機車最高可補助1萬7000元；由於花東基金補助名額已於9月27日申請額滿，目前僅剩工業局7000元中央補助額度可申請，可由電動機車販售商協助代為辦理相關補助申請。

環保局也提醒，今年度受花東基金加碼補助1萬元的車主，自領牌日起至2024年12月31日止，新購的電動機車禁止轉讓（過戶），並會針對受補助的新購電動機車車主進行不定期訪查，確認車子是否異動或限於台東縣內使用，請民眾務必配合回覆；若不配合或抽查判定不合格者，將由環保局撤銷其補助，並追繳已領的補助款。