施正鋒提出2020年1月至今年8月的台灣每月豬肉進口量，質疑美豬進口遽增。（施正鋒提供）

施正鋒提出台灣近2年進口自世界各國豬肉總量圖，以及美國及加拿大進口豬占比，數據顯示，美加豬整體比例，從1月逐步攀升，截至8月已占71.81％。（施正鋒提供）

東華大學前教授施正鋒近日參與中天新聞廟口開講，批評蔡政府透過查稅、減少「黃小玉」進口量、調查局找喝咖啡手段，迫害台灣豬農，但農業部卻大動作反駁其不實指控。對此，施正鋒提出2020年至今的豬肉進口量回擊，他強調，不曉得農業部會這麼跳腳，可能是被他踩到痛處，直言「要向國內豬農道歉的是農業部」。

施正鋒提出2020年1月至今年8月的台灣每月豬肉進口量，他指出，2023年1月進口量自美國為243公噸、2月為211公噸、3月為187公噸、4月為212公噸、5月為585公噸，但6月後卻暴增至千噸，8月來到3366公噸，難道不是遽增嗎？

另外，施正鋒也提出台灣近2年進口自世界各國豬肉總量圖，以及美國及加拿大進口豬占比，施正鋒說，台灣今年1月至8月進口來自丹麥、西班牙、英國、美國及加拿大的比例高達88.62％，但對應美加豬整體比例，從1月逐步攀升，截至8月已占71.81％，難道他不能質疑何以來自美國、加拿大的豬肉佔總進口比是直線上升？

施正鋒說，美國進口豬數據陡升的狀況明顯，他質疑，政府是否是為了還人情或答應美國，選完後要一直衝進口量，進而透過進口補貼措施增加進口量。

再者農業部反駁2020是近七年進口最少的一年，施正鋒質疑，近7年是哪7年，若強調的是此一政權，應該是由2016年5月至2023年9月，這8年來進口最少的是是2016年的5萬8831公噸，若計較2016年是橫跨政權，非此政權該負完全責任，但為何涵蓋尚未結束的2023年，且2023年9月已進口8萬2063公噸。

對於農業部提及台灣生鮮豬肉暌違30年再度外銷到菲律賓，施正鋒質疑，世界動物衛生組織（OIE）2020年又宣布台灣為非口蹄疫疫區，照理2021年後可出口生鮮及冷藏豬肉，但觀看台灣出口生鮮、冷藏及冷凍豬肉數量，2021年66公噸、2022年89公噸、今年至9月僅48公噸，農業部卻僅強調出口菲律賓22公噸，有什麼了不起？政府不積極推廣出口，反而補貼進口豬，根本適得其反。

施正鋒說，政府以俄烏戰爭及疫情當藉口，聲稱進口北美洲的黃豆、小麥及玉米有船班壅塞問題，但為何北美洲進口台灣豬肉的船班就不壅塞？他也質疑，政府是否敢公開「養豬百億基金」花在哪裡、補助哪些業者，讓大眾檢視。

施正鋒強調，他接獲豬農業者反映，萊豬公投後政府軟硬兼施，用關稅、查帳、調查局邀喝咖啡等手段，逼迫豬農知難而退，農業部憑什麼代替財政部、調查局這些單位講話，新聞一出後，該業者都不敢接他電話，如今政府又要透過凍結業者擴廠執照，讓人閉嘴，有種就跟他PK。