【全程字幕】說翻臉就翻臉？金溥聰爆原訂17日二次會談 柯辦回應了 @ChinaTimes

國民黨、民眾黨對產生最強候選人的意見分歧，民眾黨總統參選人柯文哲15日狠酸侯友宜，「不然讓給你選，你也不會上」；金溥聰則回擊稱柯說翻臉就翻臉，並說出柯陣營原本同意17日進行第二次會議，突然又推翻。對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今(16日)回應，這應該是傳達上錯誤。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今(16日)回應，這應該是傳達上錯誤，場勘那天開始，國民黨侯辦迫切希望敲定下次會談時間，當天會談結束後，我們當場就有說，現在有會議記錄，有詳細內容必須要帶回討論，之後再來確定時間，當時應該有提到最快17日。

陳智菡接著說，書面回函當天也有透過幕僚這邊溝通，也有提到最快恐怕要到星期二的說法，「也許是溝通過程中有一些誤差，不過我們從頭到尾意見都非常一致，包括我當天場勘與會議結束後，也都多次傳達有明確會議記錄，還有要幕僚帶回跟柯文哲主席討論後，有明確方向再來進行下一次會談」。