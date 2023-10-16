不當黨產管理委員會進入校園辦理研習活動，引發爭議。（全教產提供／林志成台北傳真）

台灣現正進行選舉，教育部9月、10月2度發函要求各縣市政府及各校應嚴守教育及行政中立，不得動用行政資源支持或反對特定政黨。不過全國教育產業總工會今天表示，多個縣市高中職近日均收到不當黨產管理委員會辦理的研習公文，這個受爭議的單位如今透過校園辦理活動，其背後動機甚為可議。

全教產表示，桃園市、新竹縣、新竹市、及苗栗縣各高中職近日均收到國立新竹高級中學與「不當黨產處理委員會」合辦的「參與式劇場教師工作坊黨國體制與黨產議題及活動後座談」研習公文，其中指導單位為教育部國教署，參加人員享有公（差）假、差旅費及核發4小時研習時數，且全案乃依據教育部「高中優質化輔助方案」辦理。

全教產說，現在基層教師質疑難道是政府帶頭違反行政中立？「不當黨產處理委員會」乃是受爭議之單位，如今透過校園辦理此種活動，其背後動機，甚為可議。

全教產指出，教育部既然發函要求學校不得「動用行政資源」、「利用職務關係」辦理相關活動、支持或反對特定政黨、嚴守教育及行政中立，但現在把政黨色彩之活動帶進校園，別的政黨卻不允許涉入，這不是雙標，那這是什麼？

全教產認為政府帶頭違反行政中立，甚為不妥，應立即修正，呼籲教育部還給學校一個乾淨的校園，給孩子一個正確的示範。