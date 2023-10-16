國內汽車零件製造廠龍頭「六和機械股份有限公司」是國內汽車零件製造廠龍頭，但勞動環境備受爭議．今年8月底，在六和服務超過31年外派大陸擔任廠長的53歲徐姓男子在宿舍猝死，家屬控訴公司只包了5萬元白包，其餘不聞不問，且徐男不是首位「六和亡魂」。桃園市勞動局說，3年來針對該公司勞動檢查32次，而派駐大陸天津的徐姓男子猝死，勞檢處將請該公司協助配合調查說明。

桃園市勞動局表示，自2020年至今，針對六和機械股份有限公司總計實施勞動檢查32場次，在職業安全部分，以違反機械設備、作業現場開口部分及人員使用個人防護具，共計7場次違規並裁處45萬元在案；另外在勞動條件部分，有未依規定給付加班費及超時工作等違法情事，裁罰5次共29萬元在案。而該公司派駐天津高丘六和徐姓廠長於宿舍猝死案件，桃園市府勞檢處將請該公司協助配合調查說明。

該公司在GOOGLE評論上被昔日員工「洗版」，痛訴工作環境惡劣，更有人直言「快跑，別來」，徐姓男子遺孀則控訴，六和董事長宗緒順5分鐘靈堂快閃，從頭到尾沒有一句慰問或道歉，六和從頭到尾都咬死徐男「自己有病」，讓人無法接受。

六和機械對於此事也回應，徐男第一時間判定並非工傷，但家屬無法接受此結果，目前中國大陸公安仍在調查，公司除了奠儀還有給約200萬元賠償，由於家屬開出的價格公司難以接受，後續將交由法律調查。