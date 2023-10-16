蘇永康下個月將來台舉辦演唱會。（寬魚國際提供）

香港歌手蘇永康去年來台開唱叫好叫座，為了讓這份感動延續，他將於下個月25日再次帶著「蘇氏情歌」來台開唱。蘇永康透露，這次3分之一歌單會換新，因應歌迷敲碗、希望他多唱經典廣東歌，尤其想聽〈越吻越傷心〉，「以前來台北大型演唱會都是唱國語版〈我為你傷心〉，這次在台北第1次唱廣東版。」

他去年來台行程匆忙，妻兒沒有跟隨，這次兒子剛上小學1年級，主動提出想跟他到台北，這也是兒子第1次現場看他的演唱會，因此週六演出結束後，他預計將多留1天、隔天星期日帶兒子逛逛台北，品嚐道地美食。他提到在香港就算工作再忙，一定會保留親子相處時光，每天早上6點15分準時起床，先陪兒子吃早餐分享日常，再親自送兒子上校車去上課。

回想去年演出，他發現不少歌迷都是1個人，這次演唱會他很想了解，究竟是什麼原因，1個人來看演唱會，他說：「我試過1個人看電影，但是從來沒有1個人看過演唱會，這是很孤獨的感覺，所以很想了解，肯定每個人都有特別的故事。」有工作人員建議蘇永康乾脆當月老，為現場1個人來看的歌迷湊對，他笑說：「也想過，不過他們說不定心裡已經有喜歡的對象，就只是很想知道原因，會跟導演討論，為他們做一段特別的演出。」

前幾年疫情，世界停擺，讓他更珍惜當下，把握時間陪伴6歲兒子與高齡88歲的母親；同時開線上教唱課程，傳授唱歌技巧給學生，自己也學到很多，算是「教學相長」。隨著演唱會接近，原本的歌唱課程還是會繼續，疫情解封也改為實體上課，他說藉由教課時「多唱歌」反而能讓嗓子維持最佳狀態，同時忌口不喝冰的、維持運動鍛鍊肺活量、睡飽等4個方式護嗓。蘇永康「2023蘇氏情歌」演唱會11月25日於台北國際會議中心舉行，門票10月20日開賣，購票請洽全台ibon售票系統或關注寬魚國際FB、IG及D-SHOW、William So Wing Hong蘇永康FB粉絲頁。