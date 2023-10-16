今年53歲的香港男星鄧兆尊，出道當年以俊俏奶油小生形象闖出知名度，而他出道至今20多年，卻因花邊新聞在民眾心中留下深刻印象。近日，鄧兆尊突大爆業界內幕，表示得知有某高層將疑似退下火線：「聽說被炒！」

YouTube頻道《田豪祖3寶channel》中，鄧兆尊突電視台內幕，表示得知有某高層將退下火線，疑似被炒魷魚了，他也補充道，「聽說沒那麼快，因為有約，換人要時間的，我的朋友可能最近又累了點吧，我也很久沒聯絡，因為他又回了臺灣看病嘛。」

鄧兆尊爆料業界內幕。(影片來源 / 田豪祖3寶channel YT)

主持人曾志豪再問鄧兆尊：「你的朋友有沒有做得不開心？」鄧兆尊表示那位被炒得高層在工作期間沒有做的不開心，「因為他現在是為香港市民做事」曾志豪繼續詢問道：「成績不像預期會不會不開心？」鄧兆尊說：「很簡單，你在這裡的時間，做了些什麼東西沒人知道，可能很多人說成績沒那麼好。當你不在的時候，這些東西一團糟，你就知道這人多麼有地位，新官上任後比預期還糟糕，那麼你就知道舊的那個還好吧。」

另一位女主持人貴花田詢問鄧兆尊，何時才會知道消息，鄧兆尊笑稱：「很容易知道，下期業績公佈你就知道了。」曾志豪問道，覺得電視台什麼時候才會變回昔日輝煌時期？鄧兆尊直言：「這是時代問題，你看現在的人還是看YouTube，怎麼會看電視？」