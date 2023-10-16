陳姓男子等人參加公司舉辦的日月潭員工旅遊，16日凌晨他疑酒後開車載同事外出卻出車禍。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

台中市1家公司舉辦員工旅遊餐後下榻日月潭民宿，其中陳姓男子16日凌晨0時許開車載同事前往埔里方向，疑續攤或購物，行經台21線57.1公里處自撞，造成２死1傷慘劇。陳男抽血換算呼氣酒測值超越每公升1毫克，初步研判是酒駕肇事。

警方調查，駕駛陳姓男子疑似酒後開車自撞路燈，造成乘客彭姓男子當場遭拋飛慘死，他送醫後不治，另1名受傷乘客送醫後，已轉往台中市中山大學附設醫院治療中。

警方指出，陳男疑似不勝酒力，加上對路況不熟，行經台21線57.1公里處、中潭公路喝喝茶路段自撞路燈，肇事現場的路燈燈桿已撞壞，警用監視器遭扯落，現場一片狼藉，可見撞擊力道猛烈。

警方循線找到肇事者下榻的民宿，其餘同事才知道他們出車禍。員工供稱，公司舉辦日月潭員工旅遊，15日晚上聚餐回到民宿，大部分的人都進房休息，不知道陳姓男子等人又開車外出，研判他們可能晚餐聚餐後回到民宿，想開車到市區採買卻肇事。詳細肇事原因，仍待進一步調查釐清。

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