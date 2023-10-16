台中捷運藍線再成選戰焦點，國民黨總統參選人侯友宜批評民進黨卡藍線，對此，行政院稍早駁斥，行政院長陳建仁今早已聽取交通部報告，認為台中藍線有補足台中綠線完善交通路網的必要性，中央一向全力支持，但也應尊重專業審查，確保符合地方發展與民眾需求。

選舉將至，民進黨總統參選人賴清德日前在台中造勢時說，台中市長盧秀燕將中捷藍線改到「有力人士」住家附近，遭國民黨總統參選人侯友宜全力反嗆「卡藍線的就是民進黨」，還要賴別再以謊言進行政治攻擊，「為了選舉，到底要傷害台中人到什麼時候？」

對此，行政院發言人林子倫表示，此次台中市府所提出綜合規畫案仍有包含經費、路線及站體等問題尚待釐清檢討。其綜合規畫總經費較可行性研究核定經費驟增633.65億元，路線規畫、轉乘距離增加到450公尺、與部分站體設計（如B4站與台鐵沙鹿車站轉乘規劃)、以及對當地交通產生衝擊等問題亦尚待台中市府說明釐清。

林子倫說，捷運建設為地方重大交通建設及發展關鍵，相關討論應回歸專業評估，媒體所稱「台中藍線計畫卡在行政院待核定」等說法，與事實並不相符。