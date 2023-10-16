以巴衝突恐成景氣未爆彈？國際貨幣基金（IMF)下修台灣GDP到0.8％，國發會主委龔明鑫今（16）日表示，IMF過去對台灣的預測的確都偏低，目前內需消費創新高，出口成長也在9月轉正，「有信心今年一定會超過1％，約1.5％上下」，明年有望達3％，不過得看以巴戰爭是否捲入產油國，不可控因素會比較多。

立委邱議瑩質詢龔明鑫時表示，IMF月初大幅下修台灣今年經濟成長率0.8％，但因IMF並無台灣專責單位，預測是否準確？龔明鑫表示，按照過去經驗，IMF對台灣經濟預測都是偏低，2020年時差距最大，一度還預測到-4％，但那年實際數是3％以上，顯示IMF是用全球模型推估，它的預測並沒有單獨針對台灣。

龔明鑫表示，目前內需還是不錯，出口過去十二個月都是負的，主要是基期高，但9月轉正，不過庫存去化要看各產業而定，過去兩年基期高，廠商必須去化庫存，有些終端IT慢慢變好，再往零組件擴充至設備商，如金屬工具業可能要更久，

立委陳亭妃詢問，景氣連十藍何時可以變燈？龔明鑫表示，較樂觀要看九月是否有機會變燈，目前景氣對策分數是15分，變燈要17分，目前差2分，不過第4季會變燈，至於近期以巴戰爭，龔明鑫表示，如果產油國對油價影響不大，則比較穩定，但如果產油國捲入，不可控因素會比較多，會影響油價，狀況就還要再觀察。