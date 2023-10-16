網路社群粉專15日深夜發出1段影片，驚見1名婦人騎車時讓前座的女童操控機車，在台南市車水馬龍的中西區民族路一路行駛1.5公里，引發網友驚呼危險，台南市警方追查影片對象，將依違反道交條例，除吊扣駕駛人駕照3個月，還因小孩無照騎車處以6000至2萬4000元罰鍰。

臉書粉專「台南式」15日深夜發文附上一段影片，有名婦人騎機車時，讓前座的女童操控油門手把，行經鬧區車陣中，一路轉入圓環，雖後座的大人疑有操控左方手把，但女童貌似年紀甚小，明顯無照駕車，引發網有熱議。

「很厲害!」、「超派」、「從小開始訓練？」有網友評論小女童車技，認為技術比一般馬路三寶還穩，有的網友回憶小時候也是這樣學騎車，不過是在空曠的場地。

「雖然技術很好，還是無照駕駛」、「台南真的很優秀」另有網友批評是在玩命，質疑「台南家長都這樣教小孩騎機車？」

影片引發網友議論，警方表示，根據影片中孩童駕駛機車行為，恐已違反道交條例第21條無照駕駛，將處6000元以上2萬4000元以下罰鍰。

另影片中的婦人允許未領有駕照者駕駛機車，警方將依道交條例第23條吊扣其駕照3個月；如其為車主者，將再處6000元以上24000元以下罰鍰，並吊扣其汽車牌照1個月。而機車附載孩童未乘坐於後座，駕駛人也將處300元以上600元以下罰鍰。

該機車駕駛人違規部份，警方將依法舉發並通知其法定代理人或監護人到場實施勸誡。

警方表示，這種駕駛行為相當的危險，一旦遇有前方突發狀況，孩童恐無法立即正確應對，提醒家長切勿有此類放放任之駕駛危險行為。