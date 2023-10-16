東證33大類股普遍下跌，僅3個板塊走高。能源股漲3.02%，表現最佳。Inpex漲3.2%，在日經指數中漲幅最大。

Phillip Securities Japan交易部門主管Takehiko Masuzawa表示，隨著中東風險升高，投資人正在為市場進一步下跌做準備，並削減其股票多頭部位。

日經225波動率指數急升4.29%，創下10月4日以來最大漲幅。當時日經指數重挫2.3%，創下兩個月來最大單日跌幅。

追隨上周五美國科技股表現，重量級晶片股走跌，東京威力科創早盤收跌3.18%，愛德萬測試跌4.53%。

科技新創公司投資大戶軟銀集團跌1.38%。

羅森（Lawson）逆勢上漲3.1%，因旗下連鎖便利商店業績報喜，該公司上修全年獲利預測。

無印良品（Muji）母公司Ryohin Keikaku全年獲利預測優於市場預期，股價亦逆勢飆漲11.48%。