美聯季後賽史首次的「德州內戰」開打，太空人在主場派出王牌投手韋藍德（Justin Verlander），他6.2局失2分表現不差，但是遊騎兵左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）6.1局無失分，助隊2比0在冠軍系列賽首戰完封太空人。全場最精采一球是在8局下，遊騎兵左外野手卡特（Evan Carter）在牆邊接殺深遠飛球，回傳內野達成關鍵雙殺。

這球類似費城人與勇士第2戰再見接殺的翻版，當時太空人「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）在一壘，布瑞格曼（Alex Bregman）狠狠一棒打到中外野，投手查普曼（Aroldis Chapman）幾乎以為是追平的全壘打，艾爾圖維停在二壘觀察，結果卡特美技接殺回傳，艾爾圖維衝回一壘，二壘審判定安全上壘。

遊騎兵提出挑戰，聯盟觀看重播發現艾爾圖維已經越過二壘，並且折返時沒有踩到二壘壘包，因此遊騎兵回傳二壘之後艾爾圖維就出局了，雙殺！這次雙殺澆熄太空人反撲氣勢，後面打者都沒有再上壘。中繼投手查普曼險些重演遭到太空人砲轟的慘劇。

打擊方面立大功的也是卡特，他第2局長打上二壘，海姆（Jonah Heim）敲安送回第1分。遊騎兵接著攻佔滿壘，但被韋藍德逃過一劫。第5局韋藍德在球數領先時滑球失投，塔維拉斯（Leody Taveras）趁機轟了陽春炮。遊騎兵季後賽6連勝（橫掃光芒、金鶯），下一戰將派出投手艾沃迪（Nathan Eovaldi）對戰太空人瓦德茲（Framber Valdez），冠軍系列賽為七戰四勝制。