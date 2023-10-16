「昆山媽」今起駕返台，連7天傳香諦緣、賜福賜財。（朱紹聖攝）

「昆山媽」今起駕返台，連7天傳香諦緣、賜福賜財。（朱紹聖攝）

大陸華東地區規模最大、有「台商媽」之稱的江蘇昆山慧聚天后宮天上聖母今起駕返台，展開為期7天6夜的「昆山媽遊台灣」傳香諦緣活動，將由北至南向7間媽祖廟參香，並與其中6間締結姐妹廟。作為一座蓋在大陸的台灣媽祖廟，昆山媽此行也將與財神土地公在企業駐駕，以期庇佑更多兩岸同胞、賜給台商更多的福澤與財祿。

大陸江蘇昆山慧聚天后宮天上聖母今起駕返台，展開為期7天6夜的「昆山媽遊台灣」傳香諦緣活動。（主辦方提供）

16日清晨6點，慧聚天后宮已經熱鬧滾滾，除了這次整裝待發隨行的台商們，還有震天鼓、電音三太子、舞龍隊、舞獅隊、哨角隊、舞蹈隊等陣頭恭送媽祖起駕。起駕儀式由昆山台商協會會長、慧聚天后宮負責人孫德聰帶領昆山80位台商，恭請昆山媽、漆器媽祖暨財神土地公起駕前往機場。

據了解，在這次返台行程中，昆山媽將由北自南依序到新北板橋慈惠宮、台中大甲鎮瀾宮、台中南屯萬和宮、嘉義新港奉天宮、台南西港慶安宮、台南鹿耳門天后宮、高雄旗津天后宮參香，並與除萬和宮外其他6間媽祖廟締結姐妹廟，慧聚天后宮贈送鎮宮之寶「唐山過台灣」水墨畫留念，以期深化兩岸媽祖宮廟連結，推進「媽祖文化」立德、行善、大愛的具體實質化、豐富多元化、年輕活力化的3大指標。

「船仔媽」保佑台灣先民平安渡過黑水溝（台灣海峽）來到台灣開墾生活，這也是台灣許多媽祖廟傳香開基的由來。而「唐山過台灣」水墨畫也就是將這段歷史刻畫出來的一幅畫作，由台灣當代水墨大師王愷（中國美術協會榮譽理事長）於2018年所創作，目前收藏於昆山慧聚天后宮作為鎮宮之寶。

此行返台另一個亮點，就是昆山媽、財神土地公駐駕在企業賜福賜財，仁寶電腦桃園平鎮廠、寶元紀企業總部、南寶樹脂集團等企業，不僅由董事長、總經理親自恭迎媽祖及土地公聖駕，也精心布置場地擺設香案。此外，本次行程也會將慧聚天后宮福德殿開基財神土地公、福安土地公護送回到屏東車城福安宮祖廟謁祖進香「充電」，以期庇佑更多兩岸同胞、賜給台商更多的福澤與財祿。

孫德聰表示，昆山慧聚天后宮自2005年至2010年由大陸政府支持、台商回應、民間參與，寶成集團蔡氏昆仲率先出資8000萬啟動資金，兩岸同心協力打造大陸台商精神家園，兩岸文化交流平台以及台灣特色旅遊景點。從2014年至2016年連續3年圓滿舉辦昆山媽回娘家活動，又於2022年舉辦「千里尋根」，護送媽祖回到故鄉福建莆田湄洲島。

孫德聰說，回想這段過程，實在不可思議，也非常地不容易，這所有的一切無一不是由兩岸同胞的同心協力、互助共榮、當然還有台商的努力與各界的支持才能完成，今年啟動「昆山媽遊台灣」傳香諦緣活動，將兩岸同胞用另一種方式連結起來，相信這一切都是媽祖最好的安排，祈願慈悲的媽祖庇佑世界和平，庇佑兩岸同胞安居樂業。

昆山慧聚天后宮2010年自台灣鹿港天后宮分靈入火安座，是大陸華東地區規模最大的媽祖廟。其建築融合了閩南、台灣、昆山等地的風格與元素，廟區中軸面積10畝（約2000坪），主體為石材（泉州花崗石）與原木結構，分為木雕、石雕、彩繪、剪黏、泥塑等技法，可說是一本精美的歷史典籍。

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