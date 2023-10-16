聯合國人道主義事務協調部門指出，早在14日就有超過60萬迦薩民眾逃往南部，並稱這一數據現已大幅上升。

截至當地時間15日，以巴衝突已造成雙方超過4100人死亡。當地時間15日晚，巴勒斯坦衛生部門宣布，截至目前，本輪以巴衝突已致巴勒斯坦方面2726人死亡，受傷人數超過10800人。其中迦薩地帶死亡人數為2670人，受傷人數超過9600人。另據以色列媒體「i24 News」電視台15日晚消息，以巴衝突已造成以方至少1400人死亡，3842人受傷，其中369人仍在醫院接受治療。

以色列軍方13日發表聲明，要求迦薩地帶北部約110萬巴勒斯坦民眾撤往南部地區。

聯合國秘書長古特雷斯稍早發表聲明指出，「在中東深淵的邊緣淒慘時刻，作為聯合國秘書長，我有責任發出2項強烈的人道主義呼籲，哈瑪斯必須立即釋放人質，以色列必須快速、無阻礙地開放人道主義援助和人道主義工作人員的通道。」

據《俄羅斯衛星通訊社》15日援引聯合國人道主義事務協調部門報告指出，「截至14日中午，僅逃往條件越來越惡劣的迦薩地帶中部和南部的流離失所者就有約60萬。」

聯合國方面隨後發表聲明說，這一遷移過程在人道主義方面「不可能不發生極具破壞性的後果」。聯合國人道主義事務協調部門當地時間15日說，從迦薩地帶北部南撤導致的大規模流離失所仍在持續，受影響人數在過去24小時內顯著增加，但確切人數未知。