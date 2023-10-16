新光鋼鐵配合企業轉型的腳步，2012年起從鋼材供貨，跨足綠能商機，包括離岸風電水下基樁生產、太陽能支撐架供應及電廠投資等。近年來更配合政府凈零路徑之策略，投資綠能事業及參與太陽能光電及離岸風電電廠之建置。此外，新光鋼鐵也將企業ESG列為公司經營政策之一，更以「建設美麗新台灣」 為自我期許、視責任鋼鐵為己任。

新光鋼鐵在太陽能光電產業的材料供應方面，與上游鋼廠合作開發與行銷適合台灣海島型運用的鋼材，導入「ECOGALNEO」鍍鎂鋁鋅鎳高階鋼材，從煉鋼、軋鋼至出貨一貫化品質管理，該產品具有超平滑表面、結構用與高強度的特性，可以直接外露使用，目前已廣泛運用於光電支撐架結構，2018年導入台灣至今已銷售約當1G.W.案場裝置容量所需要之用鋼量，優異的耐腐蝕性與高強度特色，提供業主更安全、更經濟的鋼材選擇。

去年新光鋼鐵太陽光電產業相關材料與支撐架供應數量，約當為440M.W.光電案場所需要的鋼材用量，其中純材料供應為320M.W.，支撐架組120M.W.，期望未來2至3年內能協助台灣太陽能光電案場建置之裝置容量再達另外1G.W.。

再生能源投資方面，新光鋼轉投資向陽多元光電於去年4月完成全國裝置容量之450M.W.升壓站供未來案場建置併聯使用，並配合政府擴充電網之政策，供未來漁電共生案場併聯使用。去年8月完成嘉義義竹漁電共生第一階段132M.W.的88.8億元聯貸案，預期第一階段光電設施之建置將於今年第四季完成全案併聯，明年第二季正式商轉。

此外，新光鋼子公司前端離岸風電則將於17日在興櫃戰略版正式登錄，掛盤參考價每股66元，該公司主要業務包括風力發電水下基礎的水下基樁設備製造，例如大彰化離岸風場、彰芳暨西島風場、台電離岸風力發電二期計畫風場、海龍二號風場等都是前端離岸風電水下基礎的實績。

前端離岸風電去年營收1.98億元，EPS為0.24元，今年表現大躍進，上半年營收已達4.99億元，EPS增加到0.82元，下半年業績仍看好。