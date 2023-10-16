韓國女團LE SSERAFIM自2022年出道後便斬獲多個新人獎；日前團體爆出有三人感染流感，被迫取消原定前往泰國舉辦的演唱會，怎料，隊長金采源再度傳出身體出現不適，突有暈眩的症狀，於13日到院進行治療，對此，所屬公司證實，並表示團體將以「4人體制」短暫活動。

根據LE SSERAFIM所屬經紀公司SOURCE MUSIC聲明指出，金采源近來感染A型流感病毒，目前正在恢復中，但卻突然出現暈眩症狀，已在13日到了醫院治療，醫師建議金采源需好好休息、調養身體，而公司為協助藝人恢復健康，16日她將不會出席NPOP事前錄製，近期也不會參與活動行程。

因此，LE SSERAFIM將暫時以「4人體制」活動，至於金采源活動重啟的日程，將會另行公告，希望粉絲可以諒解「本公司會以藝人健康為最優先考量，會努力讓采源重回健康的樣貌和粉絲在一起」。

事實上，LE SSERAFIM原定7 、8日在泰國曼谷舉行的演唱會，是本次巡演的最終場，但經紀公司卻在演出前一天晚上宣布，因成員金采源、許允真、KAZUHA經醫生診斷後，確定為A型流感，取消該次演唱會，引起眾怒，多數粉絲表示，可以體諒成員因身體因素無法演出，但「為什麼是取消而非延期」認為公司做法「太不負責任」。