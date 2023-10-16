台北市立動物園今年9月從捷克布拉格動物園引進3對越南鷴，期盼在台灣建立越南鷴衛星族群，目前已經順利完成檢疫，即將在10月28日與雉科新展場一同亮相。

動物園介紹，越南鷴是越南特有種鳥類，牠們生活在海拔300公尺以下的次生常綠灌木與藤類覆蓋的濃密森林，然受到伐木、農業開發以及越戰時期大量使用落葉劑的影響，現存棲地大幅減少，加上盜獵行為，越南鷴被國際自然保護聯盟列為「極度瀕危物種」。

北市動物園近年參與歐洲動物園暨水族館協會推動的「瀕危物種保育計畫」，在今年9月14日從捷克布拉格動物園引進3對越南鷴，盼透過國際動物園間的專業交流，在台灣建立越南鷴的衛星族群，落實極度瀕危物種的域外保種工作。

動物園長諶亦聰表示，目前全球有113機構圈養388隻越南鷴，透過歐洲動物園暨水族館協會的瀕危物種保育計畫維持個體數和遺傳多樣性，捷克布拉格動物園的越南鷴在9月14日搭乘華航一路護送平安抵台，目前已順利完成檢疫工作，準備與雉科新展場在10月28日一起亮相。

此外，動物園去年把瀕危物種公麒麟陸龜送至布拉格動物園，今年3月底，其中一隻雌龜產下一窩蛋，在6月4日孵化出2隻幼龜。爬行動物館長彼得・維倫斯基表示，麒麟陸龜因棲地喪失和亞洲市場上的非法貿易導致物種瀕危，布拉格動物園經過15年努力，成為歐洲第1個能繁殖麒麟陸龜的動物園，相關技術及經驗將能讓歐洲地區的陸龜保育計畫受惠。

台北市立動物園今年9月從捷克布拉格動物園引進3對越南鷴，期盼在台灣建立越南鷴衛星族群，目前已經順利完成檢疫，即將在10月28日與雉科新展場一同亮相。

動物園介紹，越南鷴是越南特有種鳥類，牠們生活在海拔300公尺以下的次生常綠灌木與藤類覆蓋的濃密森林，然受到伐木、農業開發以及越戰時期大量使用落葉劑的影響，現存棲地大幅減少，加上盜獵行為，越南鷴被國際自然保護聯盟列為「極度瀕危物種」。

北市動物園近年參與歐洲動物園暨水族館協會推動的「瀕危物種保育計畫」，在今年9月14日從捷克布拉格動物園引進3對越南鷴，盼透過國際動物園間的專業交流，在台灣建立越南鷴的衛星族群，落實極度瀕危物種的域外保種工作。

動物園長諶亦聰表示，目前全球有113機構圈養388隻越南鷴，透過歐洲動物園暨水族館協會的瀕危物種保育計畫維持個體數和遺傳多樣性，捷克布拉格動物園的越南鷴在9月14日搭乘華航一路護送平安抵台，目前已順利完成檢疫工作，準備與雉科新展場在10月28日一起亮相。

此外，動物園去年把瀕危物種公麒麟陸龜送至布拉格動物園，今年3月底，其中一隻雌龜產下一窩蛋，在6月4日孵化出2隻幼龜。爬行動物館長彼得・維倫斯基表示，麒麟陸龜因棲地喪失和亞洲市場上的非法貿易導致物種瀕危，布拉格動物園經過15年努力，成為歐洲第1個能繁殖麒麟陸龜的動物園，相關技術及經驗將能讓歐洲地區的陸龜保育計畫受惠。