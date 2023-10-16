以巴衝突擴大，日本與韓國都已陸續撤僑，外交部今天表示，我國駐處也曾洽獲日方同意協助我國人一同搭乘該班機返國，但無國人表達意願。至於之前表達有意離境的10多位國人，在駐處協助下，預計陸續在15日及17日離開以國。

日本政府撤僑專機當地時間14日晚間(台灣時間15日凌晨)，從以色列特拉維夫郊區機場飛抵阿拉伯聯合大公國杜拜機場，機上僅8名日僑。日本媒體報導，由於每人需自費3萬日圓（約台幣6600元），相較南韓等其他國家安排民航機到以色列撤僑能夠搭回國且僑民無須付費，傳出有人不滿。

對於我國是否撤僑？外交部發言人劉永健表示，外交部持續關注及掌握以巴情勢，並透露，日本派遣專機至特拉維夫協助該國僑民離境，我駐處也曾洽獲日方同意協助我國人一同搭乘該班機返國，經我駐處周知在以僑民及國人，他們經考量該航線行程及接駁並非便利等因素，截至登記截止時間前，無國人表達意願。

劉永健指出，經駐處持續掌握航班資訊， EL AL Arkia Israir flydubai Emirates等航空公司仍有自以色列飛往鄰近歐洲及中東國家航班。之前表達意願離境的10多位國人，駐處持續協助中，預計15日及17日離開以國。外交部及駐處會持續關注情勢發展，並盡力提供在以國人協助。