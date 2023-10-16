澳洲反對黨領袖、聯邦議員達頓今天在議會重申，要求將在親巴勒斯坦集會中反猶太、煽動暴力及從事暴力的非澳洲公民驅逐出境。不過，聯邦議員班特則主張，澳洲政府應該反對以色列對加薩（Gaza）的侵略。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今上午在議會，針對哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列的衝突發起臨時動議，包括承認以色列自衛權等。艾班尼斯首先進行演說，各政黨聯邦議員也接續發言，大多數的議員支持以色列。

艾班尼斯譴責哈瑪斯對以色列的攻擊是「對無辜人民的屠殺」，哈瑪斯不只是以色列的敵人，也是所有愛好和平的巴勒斯坦人民的敵人。

艾班尼斯重申以色列有權力自我防衛，但他也補充，「我們加入拜登總統及其他夥伴對以色列應遵守戰爭規則的呼籲。」

自由黨領袖、聯邦議員達頓（Peter Dutton）重申，要求將在親巴勒斯坦集會中反猶太、煽動暴力及從事暴力的非澳洲公民驅逐出境。

達頓表示，國外發生的事件不能成為澳洲內部緊張局勢加劇的理由。他並指出，親巴勒斯坦團體上週在雪梨歌劇院前的集會是令人憎恨的。

道頓表示，澳洲在烏克蘭需要的時候與烏克蘭站在一起，現在也是澳洲國會與以色列站在一起的時候了。

不過，綠黨領袖、聯邦議員班特（Adam Bandt）則主張，澳洲政府應該反對以色列對加薩（Gaza）的侵略，澳洲不能對這種侵略保持沈默或是支持。