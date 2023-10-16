路透引述一位匿名的美國官員消息報導，在拜登政府不斷採取行動阻止更多人工智慧（AI）晶片出口中國的情況下，美國將執行多項措施堵住美國晶片商把產品賣到中國的漏洞。

知情者透露，美國政府將在本周內公布新規定，擴大美國去年10月禁止對中國出口先進晶片和晶片生產設備的範圍，新規定將阻止部份目前僅略低於被禁止範圍的AI晶片出口至中國。這些晶片在出口前仍需要向主管關機通報，但在執行新規定後，就不能再出口至中國。對此消息，美國商務部拒絕評論相關報導。

去年美國禁止輝達向中國客戶出口其2款最先進AI晶片。這些晶片已是業界發展聊天機器人和其他AI系統的標準配置。

輝達將就中國市場推出技術較低而符合目前美國出口限制的AI晶片。當中一款為H800晶片，其在部份AI運算上設定使用時，運算功能可比美已被禁止出口中國的H100晶片。但在部份AI關鍵運作上的表現，H800仍不如H100。

知情者表示，美國政府目前計劃就AI晶片推出新指引，這將令目前仍未被限制的特定先進數據中心AI晶片，也會被列為禁止出口中國的範圍之內。

雖然知情者未列明哪些晶片會受新規定的限制，但外界估計H800會成為被限制的對象。輝達未立即評論相關報導。