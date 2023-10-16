投信投顧公會理事長劉宗聖表示，在投資過程中，「時間」是最重要的因子，對於年輕族群來說，及早建立正確的基金投資觀念有助於把握時間複利在理財中的優勢，而在各類投資工具中，共同基金具備投資多樣化、專業管理、流動性高、便於小額投資人參與等特色，是十分適合投資入門者且可納入長期理財規劃的金融商品之一，而定期定額投資方式因為門檻低、可以降低擇時風險等優點，更是值得介紹給投資入門者的好方法。

為讓更多學生及早認識共同基金的投資優勢，透過正確的投資觀念來累積人生的財富，投信投顧公會今年度持續舉辦大專院校巡迴講座，預計於今年底前巡迴全省16所大專院校舉辦18場次講座。

首場大專院校巡迴講座已於10／6在銘傳大學金融科技學院開講，由統一投信專業團隊擔任講師，鼓勵同學們要把握「年輕」的優勢，並以淺顯易懂的方式讓同學了解如何透過投資基金成就財富自由，現場吸引超過800名學子參與。後續也將在明志科大、臺中科大、屏東大學、中興大學、聯合大學、朝陽科大、南臺科大、健行科大、嘉義大學、暨南大學、靜宜大學、真理大學、台南應用科大、臺北商業大學、宜蘭大學等學校舉辦基金理財講座，竭誠歡迎對共同基金投資有興趣，有志及早做好人生各階段理財規劃的學生積極、踴躍參與。

另外，鑑於金融科技的日益蓬勃發展雖帶來便利，但也為少數不肖金融詐騙份子製造了機會。投信投顧公會除於官網設置反投資詐騙專區，協助民眾辨識合法業者及非法詐騙外，也不斷透過各種管道宣導與提醒投資人注意投資詐騙，這次巡迴講座除了推廣共同基金理財觀念，每場次也都加強宣導「反金融投資詐騙」，包括每場講座之前播放宣導短片，現場也貼上海報，提醒同學們對投資詐騙多加警戒與留意。