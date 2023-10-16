明基佳世達集團旗下明基醫（4116）積極投入人工智慧醫療領域，與光明智能科技共同合作牙科AI軟體，已正式通過TFDA認證獲准上市，成為台灣首款自製取證的牙科全景影像分析軟體，可「秒讀」缺牙、智齒、金屬烤瓷牙套、植牙等病徵分析，幫助牙醫師在看診上更輕鬆、精準、快速，將時間與精力投注在更複雜的病例上。

光明智能科技深耕於醫療AI影像領域多年，是國內口腔智慧醫療的先驅者。光明智能科技董事長黃騰毅醫師表示，要取得這項進展並不容易，需要各領域包含醫師、工程師非常密切的合作，透過深度學習專注教導電腦從資料中學習，根據模式和推理不斷改進其經驗，最終獲得最佳的決策或預測。

他指出，本全景影像分析軟體採用此一方法，利用大量的牙科全景X光影像，先透過專業牙醫的標註，再進行深度學習，獲得經臨床驗證之高度敏感度（91.30％~99.02％）、卓越的精確性（88.61％~99.05％）以及極高的準確性（98.44％~99.64％）的辨識模型，幫助診斷缺牙、智齒、金屬烤瓷牙套、植牙四種類型病徵準確性可達98.6％以上，為牙醫師提供了可靠敏捷的輔助工具。

這也是明基醫繼植牙規劃軟體之後，再次於牙科軟體領域有所突破。此次和光明智能合作的全景影像分析軟體，已通過衛福部食品藥物管理署的第二等級醫療器材查驗登記，正式獲准上市，成為台灣首款自製取證、應用於牙科領域全景影像的AI軟體（人工智慧醫療器材軟體，Artificial Intelligence-Based Software as Medical Device, AI Based SaMD）。

根據國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心科技發展觀測平台整理，人工智慧近年發展迅速，被廣泛應用於醫療保健領域，以預防疾病、協助診斷、照護病患或開發藥物等，預估未來AI醫療保健市場將大幅成長，估計自2019年的35億美元大幅成長至2026年的452億美元，年複合成長率高達44.9％。

明基口腔總經理林家弘表示，明基佳世達集團長年耕耘智慧醫療，透過這項合作計畫，展現明基醫在智慧醫療與科技創新領域的實力，提升牙科醫療領域的診斷效率，並且將此軟體的應用拓展到牙齒健檢、保險評估、長照遠距醫療等領域。同時，這也是台灣牙科醫療器材領域引入AI技術的重要里程碑，期望藉此積極拓展智慧醫療市場。