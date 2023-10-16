香港信報報導，國指開盤漲2點報6,117，盤中跌39點報6,076。科指跌1.3％報3,829。

個股方面，騰訊開盤漲0.7％報308.8港幣。京東13日急跌創在港新低，16日開盤漲0.7％報104.9港幣，之後倒跌再創在港新低，低至102.1港幣，京東健康跌近半成。美團跌1.6％報112.8港幣，百度挫2.8％。