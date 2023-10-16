香港信報報導，國指開盤漲2點報6,117，盤中跌39點報6,076。科指跌1.3％報3,829。
個股方面，騰訊開盤漲0.7％報308.8港幣。京東13日急跌創在港新低，16日開盤漲0.7％報104.9港幣，之後倒跌再創在港新低，低至102.1港幣，京東健康跌近半成。美團跌1.6％報112.8港幣，百度挫2.8％。
港股13日急跌逾400點後，16日上午開盤輕微下跌後，曾挫逾百點。恒指開盤跌10點報17,803，曾倒升44點報17,858，之後再受壓，截至10時4分，恒指跌102點報17,711。
香港信報報導，國指開盤漲2點報6,117，盤中跌39點報6,076。科指跌1.3％報3,829。
個股方面，騰訊開盤漲0.7％報308.8港幣。京東13日急跌創在港新低，16日開盤漲0.7％報104.9港幣，之後倒跌再創在港新低，低至102.1港幣，京東健康跌近半成。美團跌1.6％報112.8港幣，百度挫2.8％。
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