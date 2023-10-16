中市男子指控，今年2月19日凌晨與同居林姓女友發生口角，林突然動手揍他，拿啤酒玻璃瓶打到他頭部挫擦傷，還透過Line恫嚇再說我就繼續打」，「打到你願意離開」等語，林坦承傳訊內容，供稱用意是要他離開。法官依傷害罪、恐嚇罪判她拘役35日，可易科罰金，可上訴。

男子與林女在中市租屋同居，是家庭暴力防治法所規定的家庭成員，他遭毆打當天清晨7時許到醫院驗傷，拿到診斷證書登載為「頭部挫擦傷」。

男子自拍頭部受傷照，透過通訊軟體Line傳給林，並加註「被妳打的地方腫起來，跟流血了」，提及「臉被你打到，眨眼睛會痛」、「你拉我耳朵拉到流血」等語；林回覆怒嗆「告我啊！」、「吃藥啊」，並恫嚇「一樣走著瞧」，「陽台廁所掃乾淨，有一根頭髮，我就叫你吃掉」，「再說我就繼續打」，「打到你願意離開」等語。

男子持驗傷診斷書及兩人Line對談內容向警方報案。

林到案，否認涉傷害及恐嚇犯行，供稱手指甲可能揮到他，但她不知道有受傷，坦承發Line，但用意是要他離開；林女並批男友長期酗酒，酒後就想控制她，趁她洗澡偷看她的手機，還擅自設定位，被發現也不承認。

男子表示，林沒有證據證明他酗酒，打人還想脫罪不承認，請法官從重量刑。

法官認為Line對談內容認定男子控訴並非子虛烏有，林所犯傷害、恐嚇，針對同一人，且時間相近，犯罪手法具關連性，依傷害罪判拘役30日、恐嚇罪判10日，得易科罰金，應執行拘役35日，得易科罰金。

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