滬深300指數開盤報3,664點，升不足1點。創業板指數開盤報1,993點，跌2點或0.13％。

滬指半日漲5點 深成指漲74點
滬指開盤漲10點 深成指漲0.38％
滬指收漲3點 深成指跌25點
#開盤 #深成指 #滬指 #信報 #上證指數