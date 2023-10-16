滬指開盤漲2點 深成指跌3點 12:032023/10/16 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港信報報導，上證指數開盤報3,091點，升2點或0.1％。深成指開盤報10,065點，跌3點或0.03％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滬深300指數開盤報3,664點，升不足1點。創業板指數開盤報1,993點，跌2點或0.13％。 滬指半日漲5點 深成指漲74點 滬指開盤漲10點 深成指漲0.38％ 滬指收漲3點 深成指跌25點 #開盤 #深成指 #滬指 #信報 #上證指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 《期貨》台指期開盤上漲19點 電子期走升 08:582023/10/06 財經 上證指數收跌21點 連兩跌 18:042023/10/10 財經 《半導體》17度達陣 台積電開盤就填息 10:382023/09/14 財經 匯豐下調滬指 今年底目標價至3300點 14:042023/10/12 財經 港股開盤跌10點 京東再創在港新低 11:542023/10/16 財經 滬指收跌22點 止兩連升 16:522023/09/05 財經 滬指止兩連跌 收漲3點 18:352023/10/11 財經 《期貨》美政府關門危機暫解 10月台指期開盤飆漲164點 09:082023/10/02 財經 《期貨》台指期開盤漲34點 電金漲跌不一 08:582023/09/12 財經 恒指開盤跌51點後挫逾百點 11:572023/09/06 財經 《期貨》台指期開盤上揚11點 電金漲跌不一 08:582023/09/25 財經 《國際產業》韓今年最大IPO 開盤股價漲逾1倍 11:282023/10/05 財經 大陸傳擬設立平準基金提振股市 11:592023/10/13 財經 《期貨》台指期開盤下跌59點 金電皆墨 09:082023/09/27 財經 上證指數半日跌15點 深證成指跌36點 13:232023/10/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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