近幾年ETF成為存股族投資主流，若選擇長線潛力強的ETF，還能加速投資人財富增值。8月定期定額交易戶數前20大ETF中，績效前10名有半數為科技股ETF，近一年定期定額報酬率從14.73％至32.25％不等，顯示科技股長期高速成長的特性，使科技股ETF更容易獲得優異的報酬。進一步檢視，這些表現突出的科技股ETF，多為海外股票型。

根據統計，近一年定期定額報酬率前五名的ETF基金分別為統一FANG＋ ETF（00757）、元大高股息（0056）、國泰智能電動車（00893）、元大台灣高息低波（00713）、國泰費城半導體（00830）等，報酬率至少從19％起挑。

績效居冠的統一FANG＋ ETF（00757），近一年定期定額報酬率甚至達到32.25％。這檔ETF追蹤美國尖牙指數，成分股精選十大科技巨頭，囊括今年全球AI熱潮受惠最大的幾家公司。另外，成分股在多個尖端科技領域居重要地位，也讓00757報酬率在科技股題材輪動時，仍能穩步走高。

法人表示，美國經濟軟著陸機率高，使近期華爾街分析師進一步上修對美股大型企業的獲利預估。大型科技股因營運穩健，獲利成長早已率先回到成長軌道，明年預期將持續上升，AI助攻也為科技股增添成長動能。在高利率背景下，當前市場資金環境較為緊縮，若未來聯準會展開降息，還能為科技股進一步帶來評價上升空間。