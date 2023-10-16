以巴衝突升溫，地緣政治變動下，全球金融市場嚴陣以待。台新金控總經理林維俊16日表示，以巴衝突是悲劇，相關影響台新也難以預測，但台新金在以色列是零曝險，金控不會有任何受損，且台灣外銷負成長逐漸轉正，台新一步一步小心往前走，目前對於明年整體仍是審慎樂觀。

台新金控16日於台東舉行兩場植樹活動，上午於台東森林公園舉辦「公益植樹共好計畫」植樹典禮。對於2024年經濟前景，林維俊認為，仍以美國利率變化、通膨控制的狀況為主，例如通膨下降速度、多快降息等，美國聯準會（Fed）仍是視經濟數據（data-dependent）而定，後續要持續觀察相關數據表現。

台新金永續漲、首席經濟學家李鎮宇認為，1970年代中東大亂鬥，不只以巴衝突，包括伊朗、沙烏地阿拉伯都捲入，但此次伊朗、沙烏地阿拉伯持續保持中立，後續就看美國外交延伸力，美國明年總統大選，美國總統拜登勢必會想辦法用外交手段解決問題，大家互留台階，以此情境推估，美國明年仍有機會軟著陸。

對於美國景氣，李鎮宇則說，Fed近期從鷹派變鴿派，11、12月可能不會升息，而是先把政策利率維持高檔，且會稍微長一段時間，後續會暫停升息，但降息時間可能往後延，一是美國經濟成長率強，加上通膨下降速度趨緩，預期在9月後核心通膨下來速度變慢，以此來看，最快明年第四季美國才會進入到降息循環。

至於今年金控獲利亮眼，有望創史上次高，台新金也一路維持好表現。林維俊強調，目前台新金業務經營狀況不錯，2024年配股、配息由董事會決定，原則上仍以穩定持平為目標，希望給予股東合理報酬，不，過目前談2024年配股配息狀況仍「言之過早」。

另，對於台新創投投資鑽石生技帶來影響。林維俊坦言，「要降低影響有困難」，台新是鑽石生技大股東、也是董事，當初上市時交易所就說，4年後才能逐步出脫，「這個一定會在我們帳上」。

但林維俊說，鑽石生技基本面很好，股價下跌主因散戶參與公開抽籤，短期內希望落袋為安，造成短期賣壓很重，但絕大部分大股東持股都是非常穩定，加上公司經營良好，「我對這個不擔心」，預計在資本市場散戶賣壓結束後，台新對鑽石生技仍有很大信心，短期震盪一下難免，就等散戶賣壓結束。