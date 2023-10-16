民進黨立委林靜儀。（黃婉婷攝）

義務役役期明年元旦起延長為1年，預估徵集9000多位役男入營，該批役男原規畫編在守備部隊，但因三軍主戰兵力的編現比都不及8成，海軍陸戰隊與陸軍戰鬥部隊都希望爭取補充至戰鬥部隊，因此1年期義務役男上戰場並非不可能。對此，民進黨立委林靜儀16日表示，義務役負責守護家園，不會把他們送到金門、馬祖去。

民進黨團上午舉行輿情回應記者會，談及義務役男上戰場議題，隸屬外交及國防委員會的林靜儀指出，去年底調整兵役結構時，已充分計算過人力及任務分配，志願役堅守前線，義務役則肩負家園守護責任。

她強調，基本上不會把義務役男送到金門、馬祖去，因為義務役的工作是守護家園，除非在特殊狀況下或有特殊專業，這部分國防部會做明確說明，當前義務役、志願役及特殊專長軍人未來要負責的任務都區分的非常清楚。

針對兵源不足問題，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳指出，事實上，當前在徵兵過程中還算順利，問題是到軍隊受訓時退下的人比較多，此議題也是朝野關注焦點，國防部會積極檢討改進，盡快補足相關人力。