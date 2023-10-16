國內汽車零件製造廠龍頭「六和機械股份有限公司」是國內汽車零件製造廠龍頭，但勞動環境備受爭議．今年8月底，在六和服務超過31年外派大陸擔任廠長的53歲徐姓男子在宿舍猝死，家屬控訴公司只包了5萬元白包，其餘不聞不問。今早徐男家屬前往六和機械廠外陳情，並交給公司「給董事長的一封信」，希望公司給予徐男死亡的原因說明。

徐男的媽媽及老婆今早赴六和機械廠外陳情，稱徐男近2年在天津高丘公司的外派過程，經常提出勞累及超時工時的事情，在台灣家屬無法替他解決問題，數十年的時間為了公司打拚，錯過小孩的成長，沒想到最後猝死工廠宿舍，完全無任何公司代表解釋整件事件情形。而六和董事長宗緒順5分鐘靈堂快閃，從頭到尾沒有一句慰問或道歉，六和從頭到尾都咬死徐男「自己有病」，讓人無法接受。

桃園市勞檢處則說，自2020年至今，針對六和機械股份有限公司總計實施勞動檢查32場次，在職業安全部分，以違反機械設備、作業現場開口部分及人員使用個人防護具，共計7場次違規並裁處45萬元在案；另外在勞動條件部分，有未依規定給付加班費及超時工作等違法情事，裁罰5次共29萬元在案。而該公司派駐天津高丘六和徐姓廠長於宿舍猝死案件，桃園市府勞檢處將請該公司協助配合調查說明。

該公司在GOOGLE評論上被昔日員工「洗版」，痛訴工作環境惡劣，更有人直言「快跑，別來」。六和機械廠方今早則派員接受陳情，廠方則說，不是沒有處理這件事情，因徐男的死因還在大陸調查當中，並非家屬所說的不回應、不處理，後續將交由法律調查。