南韓財政部長在稍早前表示，當局將密切監測金融市場，必要時將採取應對措施。
重量級晶片股三星電子目前下跌1.32%，SK海力士跌1.04%。電池大廠LG Energy Solution跌2.48%。
線上平台亦走跌，但汽車股逆勢上揚，生醫股漲跌互見。
外資盤中賣超韓股1,093億韓元（約8,070萬美元）。
韓元盤中跌0.26%，報1,353.5兌一美元。
上周五美國科技股表現疲弱，以及投資人對中東的地緣政治緊張局勢感到擔憂，由晶片股和電池股帶頭下挫，周一南韓KOSPI指數盤中跌1.14%，報2,428.14點。
南韓財政部長在稍早前表示，當局將密切監測金融市場，必要時將採取應對措施。
重量級晶片股三星電子目前下跌1.32%，SK海力士跌1.04%。電池大廠LG Energy Solution跌2.48%。
線上平台亦走跌，但汽車股逆勢上揚，生醫股漲跌互見。
外資盤中賣超韓股1,093億韓元（約8,070萬美元）。
韓元盤中跌0.26%，報1,353.5兌一美元。
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