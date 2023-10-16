南韓財政部長在稍早前表示，當局將密切監測金融市場，必要時將採取應對措施。

重量級晶片股三星電子目前下跌1.32%，SK海力士跌1.04%。電池大廠LG Energy Solution跌2.48%。

線上平台亦走跌，但汽車股逆勢上揚，生醫股漲跌互見。

外資盤中賣超韓股1,093億韓元（約8,070萬美元）。

韓元盤中跌0.26%，報1,353.5兌一美元。

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